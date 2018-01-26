Московское МФЦ опровергло сведения о признании однополого брака действительным

Информация, связанная с признанием однополого брака в МФЦ в Москве, как стало известно, является ложной, так как он не уполномочен принимать решения соответствующего характера и не проставляет штампы в паспортах, а передает принимаемые документы в ЗАГС, о чем сообщили столичные СМИ, ссылаясь на профильные ресурсы.

Как известно, ранее сотрудники «Дождя» сообщили о том, что московский МФЦ признал брак между молодыми мужчинами, хоть они и заключили его в Копенгагене в начале января текущего года. Мужчины подали в московский МФЦ документацию, связанную с регистрацией брака, а также нотариально заверенные переводы. По имеющейся информации, сотрудник центра поставил штамп в паспортах мужчин на страничке, свидетельствующей о семейном положении.

«Центры государственных услуг Москвы не предоставляют услугу, связанную с регистрацией брака. Документы, которые принимаются для планируемой регистрации, передаются сотрудниками центров госуслуг в ЗАГС для принятия решения или же его аннуляции. Никакой штамп сотрудников центров государственных услуг в паспорте не проставляется. В связи с этим, информация, указанная в новости, не является правдивой», - отмечается в сообщении. Комментировать информацию в пресс-службе ЗАГСа не стали.

Николай Офицеров