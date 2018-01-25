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| | В Англии число бездомных достигло рекордного уровня

В Англии число бездомных достигло рекордного уровня

Вчера, 21:02
Количество людей в Англии, ночующих под открытым небом, за последние семь лет возросло более чем вдвое, только за последние три года этот показатель увеличился на 73 процента. На данный момент в стране четыре с половиной тысячи бездомных. Об этом проинформировали местные издания со ссылкой на правительственные данные.

В Англии число бездомных достигло рекордного уровня

 

Количество бездомных в Англии достигло рекордного уровня. Осенью прошедшего года на улицах страны ночевали более четырех с половиной тысяч людей, при этом четверть от этого числа размещаются в Лондоне. При этом пятая часть бездомных – не граждане Великобритании, а около восьми процентов – люди, моложе 25 лет. Активисты благотворительной организации Crisis утверждают, что на самом деле данные цифры следует умножать на два, следовательно под открытым небом ночуют около восьми тысяч человек.

Напомним, что ранее советник Саймон Дадли призвал правоохранителей убрать бездомных людей с улиц к свадьбе принца Гарри.
Виктория Озерова
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