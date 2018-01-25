Канал "Интер" подвергся проверкам из-за показа фильмов о Д'Артаньяне

Телеканал "Интер" вопреки всем запретам показывал зрителям фильмы "Д'Артаньян и три мушкетера" и "Чародеи" с участием артистов, которые, по утверждению украинских властей, угрожают национальной безопасности страны.

Ранее сообщалось, что на телеканале "Интер" в эфире с 12 по 15 января 2018 года транслировались фильмы "Д'Артаньян и три мушкетера" с участием Михаила Боярского, Бориса Клюева, Олега Табакова, а также фильм "Чародеи" с участием Валентина Гафта. Запрет этих фильмов был из-за того, что в них снимались актеры, которые создают угрозу национальной безопасности.Напоминаем, что в октябре был принят закон, в котором запрещаются гастроли артистов из РФ, создающих, по мнению Украины, "угрозу национальной безопасности". Документ не допускает проведение гастролей артистов, попавших в список Министерства культуры Украины. В документе также установлены особые требования к организации гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане России.