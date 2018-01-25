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| | В Ростове маршрутки украсили ржавчиной к ЧМ-2018

В Ростове маршрутки украсили ржавчиной к ЧМ-2018

Вчера, 18:13
Автомобили Ростова выкрашены «художественной» ржавчиной перед предстоящим чемпионатом мира по футболу. Снимки местного транспорта появились в Сети.

В Ростове маршрутки украсили ржавчиной к ЧМ-2018

 

В одном из сообществ, посвященных донской столице, появился кадр, который демонстрирует пассажирский автобус. Внешне машина уже покрывается ржавчиной, что отчетливо заметно на обнародованном изображении.

На фотографии видно, что автобус «не первой свежести» и сконструирован явно продолжительное время назад. Автор поста решил креативно подписать кадр. Коррозию он назвал «художественной ржавчиной», которая «украшает» маршрутки Ростова-на-Дону перед чемпионатом мира по футболу, который состоится в июне-июле нынешнего года на территории России. Ростов является одним из городов, который примет поединки этого спортивного праздника для многих любителей «игры миллионов» на планете.
Никита Готский
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