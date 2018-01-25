В Ростове маршрутки украсили ржавчиной к ЧМ-2018

Автомобили Ростова выкрашены «художественной» ржавчиной перед предстоящим чемпионатом мира по футболу. Снимки местного транспорта появились в Сети.

Никита Готский

В одном из сообществ, посвященных донской столице, появился кадр, который демонстрирует пассажирский автобус. Внешне машина уже покрывается ржавчиной, что отчетливо заметно на обнародованном изображении.На фотографии видно, что автобус «не первой свежести» и сконструирован явно продолжительное время назад. Автор поста решил креативно подписать кадр. Коррозию он назвал «художественной ржавчиной», которая «украшает» маршрутки Ростова-на-Дону перед чемпионатом мира по футболу, который состоится в июне-июле нынешнего года на территории России. Ростов является одним из городов, который примет поединки этого спортивного праздника для многих любителей «игры миллионов» на планете.