В библейском грехопадении Евы виноваты сплетни: Папа Римский осудил создателей фейков

Папа Римский против "фейковых" новостей.

Распространение ложных новостей в средствах массовой информации, подтолкнуло римского папу Франциска выступить с посланием. Обнародованное в Ватикане обращение гласило о том, что СМИ пользуясь своим влиянием на мнение общества, намеренно распространяет ложную информацию, дабы привлечь внимание и манипулировать читателем. Однако, как заметил Франциск, эта дезинформация может очень негативно отразится в будущем и создавать конфликты. Так как некорректно освещённая одна сторона может кардинально исказить представление о ней, вплоть до "демонизации".





Понтифик даже провёл некую аналогию недостоверных новостей с библейской историей о змее-искусителе, который так же как и журналисты распространял ложь из-за чего случилось страшное человеческое грехопадение. "Мы не можем намеренно уклоняться от ответственности сопротивляться этому обману", - обозначил он. Ложные новости, которые выглядят очень правдоподобно отличаются коварством, оказывая прямое влияние на политический выбор и экономическую выгоду. Мастеровито привлекая внимание они распространяют в обществе тревогу, возмущение и ярость, делая расчёт на мнительность и устойчивые стереотипы. Папа приветствовал позицию образования и воспитания, которые помогают отличить истину от неправды и признателен юридическим и государственным службам помогающим пресечь данные злодеяния.





Отдельно он обратился и к журналистам, ведь самая главная ответственность лежит именно на них. Исполняя не лёгкую миссию, их первая и основная задача - это в бесконечном круговороте событий не забывать, что они имеют дело не просто с неодушевлённой аудиторией, а с людьми. И та информация, которую они преподносят миру, отражается и на их жизни в целом. А в качестве завершающего слова, выразился известной цитатой из Евангелия от Иоанна, которая гласит, что только истина сделает нас свободными.