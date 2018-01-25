В библейском грехопадении Евы виноваты сплетни: Папа Римский осудил создателей фейков

Папа Римский против "фейковых" новостей.
Распространение ложных новостей в средствах массовой информации, подтолкнуло римского папу Франциска выступить с посланием. Обнародованное в Ватикане обращение гласило о том, что СМИ пользуясь своим влиянием на мнение общества, намеренно распространяет ложную информацию, дабы привлечь внимание и манипулировать читателем. Однако, как заметил Франциск, эта дезинформация может очень негативно отразится в будущем и создавать конфликты. Так как некорректно освещённая одна сторона может кардинально исказить представление о ней, вплоть до "демонизации".
Понтифик даже провёл некую аналогию недостоверных новостей с библейской историей о змее-искусителе, который так же как и журналисты распространял ложь из-за чего случилось страшное человеческое грехопадение. "Мы не можем намеренно уклоняться от ответственности сопротивляться этому обману", - обозначил он. Ложные новости, которые выглядят очень правдоподобно отличаются коварством, оказывая прямое влияние на политический выбор и экономическую выгоду. Мастеровито привлекая внимание они распространяют в обществе тревогу, возмущение и ярость, делая расчёт на мнительность и устойчивые стереотипы. Папа приветствовал позицию образования и воспитания, которые помогают отличить истину от неправды и признателен юридическим и государственным службам помогающим пресечь данные злодеяния.
Отдельно он обратился и к журналистам, ведь самая главная ответственность лежит именно на них. Исполняя не лёгкую миссию, их первая и основная задача - это в бесконечном круговороте событий не забывать, что они имеют дело не просто с неодушевлённой аудиторией, а с людьми. И та информация, которую они преподносят миру, отражается и на их жизни в целом. А в качестве завершающего слова, выразился известной цитатой из Евангелия от Иоанна, которая гласит, что только истина сделает нас свободными.
Напомним, что накануне стал известен результат конкурса "чемпионов по фейковым новостям". Так лидерами в недобросовестной работе стали гиганты мировой массовой информации, а именно: газеты и журналы The New York Times, The Washington Post, Time и Newsweek. А среди телеканалов первенство одержали CNN и ABC News. Это всё в более подробном виде выложил у себя на страничке в Тwitter Дональд Трамп.