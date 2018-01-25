Учёные из США нашли новый опасный вирус: Мировой океан открывает тайны

Мнения

Учёные из США нашли новый опасный вирус: Мировой океан открывает тайны

Воды океана подкинули учёным новую загадку.

Mars One настроен на покорение Солнечной системы: Следующая остановка Венера, Европа или Марс

От Редактора

Mars One настроен на покорение Солнечной системы: Следующая остановка Венера, Европа или Марс

Глава Mars One уверен, что люди всё же покинут Землю.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | В библейском грехопадении Евы виноваты сплетни: Папа Римский осудил создателей фейков

В библейском грехопадении Евы виноваты сплетни: Папа Римский осудил создателей фейков

Вчера, 19:06
Папа Римский против "фейковых" новостей.

В библейском грехопадении Евы виноваты сплетни: Папа Римский осудил создателей фейков

 

Распространение ложных новостей в средствах массовой информации, подтолкнуло римского папу Франциска выступить с посланием. Обнародованное в Ватикане обращение гласило о том, что СМИ пользуясь своим влиянием на мнение общества, намеренно распространяет ложную информацию, дабы привлечь внимание и манипулировать читателем. Однако, как заметил Франциск, эта дезинформация может очень негативно отразится в будущем и создавать конфликты. Так как некорректно освещённая одна сторона может кардинально исказить представление о ней, вплоть до "демонизации".

Понтифик даже провёл некую аналогию недостоверных новостей с библейской историей о змее-искусителе, который так же как и журналисты распространял ложь из-за чего случилось страшное человеческое грехопадение. "Мы не можем намеренно уклоняться от ответственности сопротивляться этому обману", - обозначил он. Ложные новости, которые выглядят очень правдоподобно отличаются коварством, оказывая прямое влияние на политический выбор и экономическую выгоду. Мастеровито привлекая внимание они распространяют в обществе тревогу, возмущение и ярость, делая расчёт на мнительность и устойчивые стереотипы. Папа приветствовал позицию образования и воспитания, которые помогают отличить истину от неправды и признателен юридическим и государственным службам помогающим пресечь данные злодеяния.

Отдельно он обратился и к журналистам, ведь самая главная ответственность лежит именно на них. Исполняя не лёгкую миссию, их первая и основная задача - это в бесконечном круговороте событий не забывать, что они имеют дело не просто с неодушевлённой аудиторией, а с людьми. И та информация, которую они преподносят миру, отражается и на их жизни в целом. А в качестве завершающего слова, выразился известной цитатой из Евангелия от Иоанна, которая гласит, что только истина сделает нас свободными.

Напомним, что накануне стал известен результат конкурса "чемпионов по фейковым новостям". Так лидерами в недобросовестной работе стали гиганты мировой массовой информации, а именно: газеты и журналы The New York Times, The Washington Post, Time и Newsweek. А среди телеканалов первенство одержали CNN и ABC News. Это всё в более подробном виде выложил у себя на страничке в Тwitter Дональд Трамп.

Новости по теме
Папа Римский осудил журналистов всего мира за публикацию лживых новостей
Папа Римский осудил журналистов всего мира за публикацию лживых новостей

Папа Римский Франциск осуждающе отозвался о работе журналистов, которые публикуют устаревшие новости или предоставляют информацию о событиях лишь с одной

Папа римский осудил католиков, которые ведут
Папа римский осудил католиков, которые ведут "двойную жизнь"

266 Папа римский Франциск во время своей проповеди в Ватикане объявил, что лучше быть атеистом, чем католиком, который позволяет себе вести двойную жизнь. Эти

Папа Римский съездил в Рим за новой обувью
Папа Римский съездил в Рим за новой обувью

Папу Римского Франциска заметили за пределами Ватикана. Понтифик посетил столичный магазин обуви.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости