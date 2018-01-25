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| | Патриарх Кирилл настаивает на присвоении многодетным семьям особого статуса

Патриарх Кирилл настаивает на присвоении многодетным семьям особого статуса

Вчера, 16:50
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе традиционных «Рождественских парламентских встреч», проходящих в Совете Федерации обратился к сенаторам с призывом придать особый статус многодетным семьям в России с целью их поддержки.
 

Патриарх Кирилл настаивает на присвоении многодетным семьям особого статуса

 

«Церковь всегда поддерживала и будет поддерживать любые положительные сдвиги на законодательном уровне, которые направлены на поддержание материнства, детства и особенно на преодоление такого явления, как сиротства при живых родителях. Считаю важным поддержание также и инициативы относительно многодетных семей, потому выступаю за принятие закона, регулирующего их статус», - утверждает патриарх.
 
По его мнению, на данный момент следует обратить особое внимание на «воззвание людей, которые заботятся о будущем для многодетных семей», а также действительно оформить некоторым статус этих семей на законодательном уровне.
 
«Это было бы крайне справедливо, особенно, учитывая факт того, какая ситуация сложилась с созданием в ряде стран специального правового режима для групп лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Вот почему-то в западных парламентах законодательные акты принимаются в отношении групп лиц соответствующей ориентации, а у нас сейчас возникают трудности относительно придания особого статуса многодетным семьям», - заявил патриарх.

Николай Офицеров
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