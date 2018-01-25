Минобороны продемонстрировало дозаправку «Русских Витязей» в воздухе

Министерство обороны Росси обнародовало в Сети ролик дозаправки «Русских Витязей» и «Соколов России» в воздухе. Происходило это во время учений.

Дарья Светозарова

Полеты осуществлялись на базе авиацентра в Липецке. В учениях задействовали более 20 команд Су-35С, Су-30СМ, Су-34 и Су-24М. Среди них были и мастера высшего пилотажа «Русские Витязи» и «Сокола России».Процедура проводилась на высоте, превышающей пять километров. Скорость авиамашин достигала 600 километров в час. Во время выполнения операции дистанция между истребителями и авиасудном с горючим Ил-78 составило менее двадцати метров.На видео показана полностью заправка истребителей, с момента взлета танкера и до момента присоединения шланга с топливом к баку авиасудна. Кадры показывали заправку каждого «Витязя».