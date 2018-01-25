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| | Минобороны продемонстрировало дозаправку «Русских Витязей» в воздухе

Минобороны продемонстрировало дозаправку «Русских Витязей» в воздухе

Вчера, 16:44
Министерство обороны Росси обнародовало в Сети ролик дозаправки «Русских Витязей» и «Соколов России» в воздухе. Происходило это во время учений.

Минобороны продемонстрировало дозаправку «Русских Витязей» в воздухе

 

Полеты осуществлялись на базе авиацентра в Липецке. В учениях задействовали более 20 команд Су-35С, Су-30СМ, Су-34 и Су-24М. Среди них были и мастера высшего пилотажа «Русские Витязи» и «Сокола России».

Процедура проводилась на высоте, превышающей пять километров. Скорость авиамашин достигала 600 километров в час. Во время выполнения операции дистанция между истребителями и авиасудном с горючим Ил-78 составило менее двадцати метров.


На видео показана полностью заправка истребителей, с момента взлета танкера и до момента присоединения шланга с топливом к баку авиасудна. Кадры показывали заправку каждого «Витязя».
Дарья Светозарова
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