МВД РФ: На протестах перед выборами будут предупреждаться нарушения

Во время заседания коллегии полиции Москвы заместитель главы российского силового ведомства Александр Горовой подчеркнул, что любые нарушения будут жестоко караться. Особое внимание, по его словам, будет уделяться столице, в связи с тем, что возмутители спокойствия пытаются «раскачивать лодку» именно в Первопрестольной.
Горовой отметил, что такие активисты умышленно нарушают закон, стремясь таким образом привлечь внимание к пропагандируемой идее или своей персоне в канун выборов столичного главы и президента России. При этом заместитель главы МВД РФ уточняет, что целиком и полностью одобряет проведение протестных акций. Главное – проводиться они должны в соответствии с законом. За неделю до этого похожее заявление обнародовали представители Росгвардии.