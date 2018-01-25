Исаак Калина прокомментировал важность родительских собраний

Гостем прямого эфира Московского образовательного телеканала стал глава столичного Департамента образования Исаак Калина. В его рамках зашел разговор о сути родительских собраний. Об этом написал портал «Вести образования».

Как отметил Исаак Калина, школа не должна использовать родительские собрания для массовой критики учеников, а искать возможность решить существующие проблемы посредством диалога. Если же у школы есть обоснованные претензии к тому или иному ребенку, то лучше будет рассказать об этом родителям тет-а-тет, а не при всех. Последние напротив, должны идти на мероприятия подобного рода с улыбкой на лице, понимая, что они способствуют выстраиванию конструктивного взаимодействия с учреждением образования.

Исаак Калина подчеркнул, что многие родители, дедушки и бабушки неохотно посещают родительские собрания, считая, что зря потратят время. Именно поэтому школам необходимо подробнее рассказывать на таких мероприятиях о достижениях детишек и собственно образовательном процессе.



