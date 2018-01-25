Сотрудникам московских отелей перед ЧМ-2018 сделают прививки

Сотрудники всех гостиничных заведений столицы РФ пройдут бесплатную вакцинацию от гепатита А и дизентерии Зонне. Прививки обязательны даже для тех отелей, где запланирует остановиться всего один фанат. Об этом проинформировал официальный портал главы Москвы.

Виктория Озерова

Администрация столицы РФ информирует владельцев отелей об обязательном выполнении указа главного санитарного врача Москвы. Работники гостиниц, хостелов и других подобных заведений, в которых будут останавливаться болельщики и официальные представители ЧМ по футболу, должны отправиться в городские поликлиники для прохождения вакцинации. Прививки будут делать бесплатно, за счет бюджета столицы. После старта вакцинации мэрия будет вести мониторинг заведений.Прививки необходимо сделать с февраля по конец мая. Уточняется, что вакцинация обязательна для владельцев и сотрудников отелей даже в том случае, если в заведении забронировал номер только один болельщик.