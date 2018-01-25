Сотрудникам московских отелей перед ЧМ-2018 сделают прививки

Администрация столицы РФ информирует владельцев отелей об обязательном выполнении указа главного санитарного врача Москвы. Работники гостиниц, хостелов и других подобных заведений, в которых будут останавливаться болельщики и официальные представители ЧМ по футболу, должны отправиться в городские поликлиники для прохождения вакцинации. Прививки будут делать бесплатно, за счет бюджета столицы. После старта вакцинации мэрия будет вести мониторинг заведений.
Прививки необходимо сделать с февраля по конец мая. Уточняется, что вакцинация обязательна для владельцев и сотрудников отелей даже в том случае, если в заведении забронировал номер только один болельщик.