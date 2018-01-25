ФАС отказала в проекте Минздраву о здоровом образе жизни

Федеральная антимонопольная служба отказала Минздрав в проекте о здоровом образе жизни, который был рассчитан до 2025 года.

Пелагея Лебединская

Причиной отказа в проекте послужило то, что создатели не предоставили анализ и оценку мер направленные на лимит потребления сигарет. Поэтому нет оснований на ужесточение антитабачных мер. Также ФАС не утвердила увеличение акцизов на спиртные напитки. Мотивируя это тем, что увеличение акцизов приведут к массовому распространению незаконной алкогольной продукции. Отказали и в ограничении продажи вредных продуктов для организма, считая, что здоровое питание зависит полностью от бюджета потребителя, а не от продукции размещенной на прилавках магазинов.Отметим, что Минздрав подразумевает под вредными продуктами те продукты, которые способствуют в образовании в организме человека сахарного диабета, ожирения, гипертонии и многих других болезней.