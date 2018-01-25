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| | В Ростове начинается акция "Бездымная жизнь"

В Ростове начинается акция "Бездымная жизнь"

Сегодня, 12:30
С 30 января в городе Ростов начнется акция, для всех тех кто хочет избавиться от привычки курения и начать здоровый образ жизни. Программа "Бездымная жизнь" продлится всего лишь шесть дней.

В Ростове начинается акция "Бездымная жизнь"

 

В программу этой акции входит общение и консультации людей с психиатром-наркологом, медицинским психологом и терапевтом, которые помогут бросить курить. Все желающие избавиться от вредной привычки курения смогут провести диалог со специалистами в будни дни с 18:00 до 20:00, а в выходные дни с 15:00 до 16:30. В это время эксперты проконсультируют как можно избавиться от вредной привычки не пользуясь услугой кодировки, гипноза и без стресса на организм. Программа будет проводиться в Донской библиотеке, а по окончанию акции через интернет в группе WhatsApp.

Напомним, что с помощи акции "Бездымная жизнь" в 2017 году в Ростове бросили курить 22 человека.
Пелагея Лебединская
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