В Ростове начинается акция "Бездымная жизнь"

С 30 января в городе Ростов начнется акция, для всех тех кто хочет избавиться от привычки курения и начать здоровый образ жизни. Программа "Бездымная жизнь" продлится всего лишь шесть дней.

Пелагея Лебединская

В программу этой акции входит общение и консультации людей с психиатром-наркологом, медицинским психологом и терапевтом, которые помогут бросить курить. Все желающие избавиться от вредной привычки курения смогут провести диалог со специалистами в будни дни с 18:00 до 20:00, а в выходные дни с 15:00 до 16:30. В это время эксперты проконсультируют как можно избавиться от вредной привычки не пользуясь услугой кодировки, гипноза и без стресса на организм. Программа будет проводиться в Донской библиотеке, а по окончанию акции через интернет в группе WhatsApp.Напомним, что с помощи акции "Бездымная жизнь" в 2017 году в Ростове бросили курить 22 человека.