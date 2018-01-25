Губернатор Ростовской области рассказал, кому увеличат зарплату

Как стало известно, учителя и врачи из Ростова-на-Дону могут ожидать скорого увеличения зарплаты. Средства на это будут выделены из регионального, а также федерального бюджетов.

«Мы намерены в полном объеме выполнять указы президента Путина, связанные с увеличением зарплат учителям, врачам, а также сотрудникам научных учреждений. Финансовые средства для этого имеются. Помимо этого, в этом году планируется существенно увеличить МРОТ, который составит более 85 процентов от прожиточного минимума», - заявил губернатор Василий Голубев, выступая сегодня в рамках пресс-конференции.

Помимо этого, ранее Голубев также отмечал, что проблемы с исполнением «Майских указов» Путина в регионе все-таки имеются и касаются они повышения заработных плат сотрудникам бюджетной сферы.

«В 2017 году, в целом, мы смогли справиться с этой задачей. Проваливались мы буквально немножко, потом догоняли, и так постоянно. Мы, однако, учли эти ошибки и, как я надеюсь, с бюджетом 2018 года уже не повторим их, потому как для финансирования этой задачи заложили параметр средств в полном объеме», - отметил Голубев.

Губернатор отметил, что в этом году всех школьников ожидает перевод на обучение в первую смену. Также продолжится работа, связанная с созданием в дошкольных учреждениях мест для детей младше трех лет.

Николай Офицеров