В Барнауле на свет родился Султан

В Барнауле молодые мать и отец назвали сына Султаном. В городе продолжают давать детям необычные имена.

Никита Готский

Как рассказали в администрации Барнаула, рекорды рождаемости бьет Индустриальный район, который считается наиболее густонаселенным. В ЗАГСе уже зафиксировали 200-го родившегося малыша. Маленький Дима стал «юбилейным», но для русского народа это вполне традиционное имя. Другие родители продолжают удивлять собственной фантазией при выборе имен для отпрысков. К примеру, самыми необычными в первом месяце 2018 года являются Эмилия, Родион, Султан и Элина. Часто можно встретить Иванов, Артемов, Дмитриев, Александров, Екатерины, Марии, Ксении и Валерии.В минувшем году барнаульцы тоже радовали редкими именами детей. Эмиль, Стефания, Цандан так назвали люди потомков. Самый громкий случай произошел в Смоленской области, там появился на свет Аладдин.