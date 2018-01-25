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| | В Волгограде сделали лестницу в никуда

В Волгограде сделали лестницу в никуда

Сегодня, 12:18
В Волгограде сделала лестницу в никуда. Которую фотографируют местные жители и выставляют снимки в интернет.

 

В Волгограде мужчина увидел лестницу, по которой невозможно ходить. Лестница установлена на улице поперек основания лестницы. В конструкции с обеих сторон находится тупик, и поэтому многие местные жители в недоумении зачем была сделана эта лестница, ведь ходить по ней невозможно. Многих это развеселило и дало повод для насмешек над строителями. Такая чудо-лестница установлена по улице Козловского. Жители Волгограда делают селфи на фоне этого архитектурного сооружения в никуда и выкладывают свои снимки в интернет.

Отметим, что такое архитектурное сооружение до сих пор остается загадкой, кем и для чего оно была установлена неизвестно.
Пелагея Лебединская
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