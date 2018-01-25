Движение по фиолетовой ветке столичного метро восстановлено

В Twitter-аккаунте столичного метрополитена появилось сообщение, в котором представители московского метро заявили, что уже сейчас на Таганско-Краснопресненской линии движение поездов вводится согласно официальному графику. Отметим, что движение поездов было восстановлено на отрезке столичного метрополитена от станции Октябрьское поле до станции Спартак.
Напомним, ранее администрация московской подземки обратилась к пассажирам, пользующихся фиолетовой веткой московского метро, с просьбой использовать другие виды транспорта на время обработки инцидента, в котором один из пассажиров упал на железнодорожные пути. В данный момент подробности о состоянии здоровья упавшего гражданина не раскрываются.