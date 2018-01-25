Движение по фиолетовой ветке столичного метро восстановлено

Представители московского метрополитена совершили официальное заявление о том, что в данный момент фиолетовая ветка столичного метро снова доступна к публичному использованию.

Александр Вест

В Twitter-аккаунте столичного метрополитена появилось сообщение, в котором представители московского метро заявили, что уже сейчас на Таганско-Краснопресненской линии движение поездов вводится согласно официальному графику. Отметим, что движение поездов было восстановлено на отрезке столичного метрополитена от станции Октябрьское поле до станции Спартак.Напомним, ранее администрация московской подземки обратилась к пассажирам, пользующихся фиолетовой веткой московского метро, с просьбой использовать другие виды транспорта на время обработки инцидента, в котором один из пассажиров упал на железнодорожные пути. В данный момент подробности о состоянии здоровья упавшего гражданина не раскрываются.