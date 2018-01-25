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| | Социологи рассказали, с каким праздником у россиян ассоциируется 25 января

Социологи рассказали, с каким праздником у россиян ассоциируется 25 января

Сегодня, 12:13
Специалисты Всероссийкого центра изучения общественного мнения провели ряд социологических опросов, которые показали, с каким праздником у россиян ассоциируется 25 января. Оказалось, чаще всего при поминании 25 января россияне вспоминали про Татьянин день.

Социологи рассказали, с каким праздником у россиян ассоциируется 25 января

 

Согласно результатам исследования, более 40% опрошенных заявили, что 25 января у них автоматически ассоциируется с известным праздником под названием День святой Татьяны. Также около 18% опрошенных россиян заметили, что для них 25 января является днём российского студенчества. Отметим, среди опрошенных граждан РФ, имеющих хотя бы одно высшее образование, о дне российского студенчества вспомнить смогли лишь чуть более 20% респондентов.

Также заметим, что в опрос также были включены вопросы относительно нашумевшего видеоролика ульяновских студентов, сделавших клип на известную песню Satisfaction. Согласно данным опроса, более 40% респондентов считают видео обычной безобидной шуткой, и лишь 7% опрошенных заявили, что видеоролик порочит имя российской авиации.
Александр Вест
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