В Сети высмеяли неудачную попытку парня развести девушку на секс

Многих пользователей социальных сетей весьма рассмешила попытка неизвестного парня заполучить шанс на любовные утехи с девушкой, которая рассказала о результате его стараний.

В нынешнее время молодые люди всё чаще и чаще прибегают к весьма нестандартным способам заигрывания с девушками, которых в современном мире довольно трудно удивить. Одним из таких энтузиастов оказался молодой человек, представившийся Капитаном Джеком Воробьём, известным выдуманным персонажем из популярных художественных фильмов. Назвавшись именем выдуманного героя, парень намекнул девушке на то, что ему от неё нужны любовные ласки, заметив, что он намерен «пришвартоваться к её бухте».

Александр Вест

Девушка не смогла удержать смеха от столь отчаянной попытки парня получить желанное, а многие пользователи социальных сетей заметили, что парень хотя бы имел смелость обратиться к девушке, что по их мнению, оставляет некие шансы на то, что одна из девушек всё же ответит ему взаимностью.