В России могут организовать лигу студенческих клубов

Участники форума «Вместе вперед» выступили с инициативой объединить студенчество. В результате может быть создана Национальная лига студклубов.

Никита Готский

По мнению участников мероприятия, в целях развития молодежного движения нужно создать единую площадку, дабы областные группы имели возможность свободно взаимодействовать. Своеобразная ассоциация студенческих клубов наладит постоянную связь между молодыми людьми и поможет студентам лучше узнать друг друга. Поддержку данной идее высказал замглавы связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.По его словам, студентам необходимо для начала понять, для чего им нужно создание лиги студобъединений. Если для них это возможность общения друг с другом, а далее дальнейшего трудоустройства, а также создание разветвленного механизма связей, контакты в иных регионах, которые помогут с уверенностью двигаться вперед и развиваться, то в таком случае Волин готов оказать большую поддержку.