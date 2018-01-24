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| | В России могут организовать лигу студенческих клубов

В России могут организовать лигу студенческих клубов

Вчера, 21:42
Участники форума «Вместе вперед» выступили с инициативой объединить студенчество. В результате может быть создана Национальная лига студклубов.

В России могут организовать лигу студенческих клубов

 

По мнению участников мероприятия, в целях развития молодежного движения нужно создать единую площадку, дабы областные группы имели возможность свободно взаимодействовать. Своеобразная ассоциация студенческих клубов наладит постоянную связь между молодыми людьми и поможет студентам лучше узнать друг друга. Поддержку данной идее высказал замглавы связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

По его словам, студентам необходимо для начала понять, для чего им нужно создание лиги студобъединений. Если для них это возможность общения друг с другом, а далее дальнейшего трудоустройства, а также создание разветвленного механизма связей, контакты в иных регионах, которые помогут с уверенностью двигаться вперед и развиваться, то в таком случае Волин готов оказать большую поддержку.
Никита Готский
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