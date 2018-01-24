В 2017 году рост Подмосковного авторынка в три раза обогнал столичный

Аналитическое агентство «Автостат» проанализировало показатели роста Подмосковного и столичного рынка. Эксперты выяснили, что показатель первого в 3,33 раза превысил московский. Жители Подмосковья купили более 118 тысяч новых автомобилей.

Виктория Озерова

«Автостат» проинформировал, что Москва, как и раньше, остается первой в РФ по числу проданных транспортных средств, но при этом динамика роста продаж столицы оказалась намного меньшим, чем в области. За предыдущий год в Подмосковье распродали более 118 тысяч легковых автомобилей, что на 21% превышает показатели 2016 года. В Москве было сбыто более 200 тысяч машин, что всего на 6% больше, чем в позапрошлом году. Отмечается, что причиной такого низкого роста показателей может быть новая столичная транспортная политика, направленная на убирание машин из центра.«Автостат» проинформировал, что в общем авторынок РФ увеличился за предыдущий год на 12%.