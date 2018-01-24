«ВКонтакте» прокомментировали обвинения Мизулиной

Сенатор Елена Мизулина заявила, что модераторы социальной сети «ВКонтакте» несвоевременно удаляют запрещенный контент. Команда соцсети дала комментарии по этому поводу, отметив, что обвинения члена Совфеда являются безосновательными.

Виктория Озерова

Пресс-служба «ВКонтакте» отреагировала на слова Елены Мизулиной. Команда модераторов была сильно удивлена подобным заявлением, так как администрация старается быстро реагировать на сообщения о запрещенном контенте как со стороны пользователей, так и госрегуляторов. Время реагирования обычно не превышает одного часа, уточнили в компании, и в большинстве случаев составляет всего несколько минут. Ранее в соцсети рассказали о блокировке десятков групп с призывами к насилию в школах по требованию Роскомнадзора.Напомним, что Елена Мизулина также предложила ввести административную ответственность для руководства сайта за несвоевременную блокировку запрещенного контента.