Ржавое золото: зачем России украинский

Мнения

Ржавое золото: зачем России украинский "военный хлам" в Крыму

Оставленная в Крыму в 2014 году техника ВМС Украины оказалась не нужна Киеву. Украина не изъявляет…

Раздражение, страх забвения и отказ: Ольгу Бузову унизили в самолете

От Редактора

Раздражение, страх забвения и отказ: Ольгу Бузову унизили в самолете

Отдых звезды был испорчен.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Патриарх Кирилл рассказал о причинах признания РПЦ Николая II святым

Патриарх Кирилл рассказал о причинах признания РПЦ Николая II святым

Вчера, 19:29
Николай II был причислен к лику святых Русской православной церковью за то, что он и его семья ставили нравственность выше царской короны. Такое заявление сделал патриарх Кирилл.

Патриарх Кирилл рассказал о причинах признания РПЦ Николая II святым

 

На открытии Рождественских чтений выступил патриарх Кирилл. В ходе своей речи глава РПЦ сообщил, что для семьи Николая II на первом месте всегда были нравственные ценности, а знаком благородства они считали не титулы и богатство, а чистоту помыслов и души. Мораль для этой семьи была выше даже царской короны. В доказательство он привел отрывок из письма княгини Ольги Николаевны, в котором говорится, что Николай II простил всех своих обидчиков и молится за них. Император верил в то, что лишь любовь может победить зло. Именно поэтому, отметил патриарх Кирилл, семья великого царя была канонизирована.

Также в ходе выступления патриарх отметил, что искусство способно глубоко действовать на душу человека. Он призвал деятелей помнить об этой особой ответственности.
Виктория Озерова
Новости по теме
Патриарх Кирилл: В расследовании гибели царской семьи не стоит спешить
Патриарх Кирилл: В расследовании гибели царской семьи не стоит спешить

Недавно состоялась конференция по теме новых материалов по гибели семьи Романовых. В ходе этого мероприятия патриарх Московский Кирилл был сильно удивлен тем,

Патриарх Кирилл предостерег людей об опасности внешней информации
Патриарх Кирилл предостерег людей об опасности внешней информации

Патриарх Кирилл предостерег людей от пагубного влияния Сети. Об этом он рассказал после освящения храма Всех святых, в земле Русской просиявших в Черемушках.

Патриарх Кирилл назвал Емельяненко примером сохранения православной веры
Патриарх Кирилл назвал Емельяненко примером сохранения православной веры

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл восхитился отечественным спортсменом Фёдором Емельяненко. По словам предстоятеля РПЦ, боец является примером сохранения

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости