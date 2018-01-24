Патриарх Кирилл рассказал о причинах признания РПЦ Николая II святым

Николай II был причислен к лику святых Русской православной церковью за то, что он и его семья ставили нравственность выше царской короны. Такое заявление сделал патриарх Кирилл.

Виктория Озерова

На открытии Рождественских чтений выступил патриарх Кирилл. В ходе своей речи глава РПЦ сообщил, что для семьи Николая II на первом месте всегда были нравственные ценности, а знаком благородства они считали не титулы и богатство, а чистоту помыслов и души. Мораль для этой семьи была выше даже царской короны. В доказательство он привел отрывок из письма княгини Ольги Николаевны, в котором говорится, что Николай II простил всех своих обидчиков и молится за них. Император верил в то, что лишь любовь может победить зло. Именно поэтому, отметил патриарх Кирилл, семья великого царя была канонизирована.Также в ходе выступления патриарх отметил, что искусство способно глубоко действовать на душу человека. Он призвал деятелей помнить об этой особой ответственности.