В Саудовской Аравии верблюдов не допустили к конкурсу красоты

В Саудовской Аравии на конкурсе красоты среди верблюдов, исключили двенадцать участников. Причиной отстронения верблюдов послужил закачанный ботокс им в губы.

Пелагея Лебединская

В этом году в Саудовской Аравии около города Эр-Рияда проводился верблюжий фестиваль, где был сделан конкурс красоты животных, скачки и множество других развлечений. Люди, посетившие фестиваль, на мероприятии могли попробовать верблюжье молоко, приобрести себе сотканные пледы из верблюжьей шерсти и просто понаблюдать за грацией и изяществом животных. Хозяева же верблюдов ради первого места в конкурсе красоты были готовы на все, даже закачали животным в губы ботокс. Судьи конкурса заметили искусственное увеличение губ и исключили животных.Напомним, что в 2017 году также был сделан похожий фестиваль, только для породистых буйволов, он проходил в Пакистане.