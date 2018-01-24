В Ростове откроют магазин не для геев "Хлеб и соль"

В Ростове открывается магазин «Хлеб и соль», в котором будет запрещено быть покупателями гомосексуалистам. Как впрочем, и во все торговые помещения этой сети магазинов в России.

Пелагея Лебединская

Сеть магазинов «Хлеб и соль» основал олигарх Герман Стерлигов. Эти магазины известны своими отличительными ценами на фермерский товар, например одна буханка хлеба стоит 700 рублей. В городе Ростов Герман обещал сделать цены немного ниже. В этой сети магазинов Герман Стерлигов создал условие, запрет на вход гомосексуалистам. По каким критериям сотрудники магазина будут различать людей с традиционной ориентацией от геев пока неизвестно.Напомним что Герман Стерлигов олигарх России, который в 2004 году отказался от всех условий цивилизации, уехал со своей семьей из Москвы. Они не пользуются электроприборами и сами ухаживают за своим хозяйством. В данный момент открыл сеть магазинов «Хлеб и соль» по всей России со своей фермерской продукцией.