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| | В Ростове откроют магазин не для геев "Хлеб и соль"

В Ростове откроют магазин не для геев "Хлеб и соль"

Вчера, 18:55
В Ростове открывается магазин «Хлеб и соль», в котором будет запрещено быть покупателями гомосексуалистам. Как впрочем, и во все торговые помещения этой сети магазинов в России.

В Ростове откроют магазин не для геев "Хлеб и соль"

 

Сеть магазинов «Хлеб и соль» основал олигарх Герман Стерлигов. Эти магазины известны своими отличительными ценами на фермерский товар, например одна буханка хлеба стоит 700 рублей. В городе Ростов Герман обещал сделать цены немного ниже. В этой сети магазинов Герман Стерлигов создал условие, запрет на вход гомосексуалистам. По каким критериям сотрудники магазина будут различать людей с традиционной ориентацией от геев пока неизвестно.

Напомним что Герман Стерлигов олигарх России, который в 2004 году отказался от всех условий цивилизации, уехал со своей семьей из Москвы. Они не пользуются электроприборами и сами ухаживают за своим хозяйством. В данный момент открыл сеть магазинов «Хлеб и соль» по всей России со своей фермерской продукцией.
Пелагея Лебединская
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