Жители Ростова критикуют избирателей Путина

Ростовчане в социальной сети накануне выборов выступили с критикой действующего президента, а также кандидата в президенты, Владимира Путина. Между пользователями развернулась живая дискуссия.

В одной из популярных социальных сетей на страничке города Ростова-на-Дону появился анонимный пост, автор которого выступает с острой критикой действующего президента РФ Владимира Путина. В комментариях под записью развернулась дискуссия по поводу состояния города и изменений, произошедших за то время, пока Путин является президентом.В числе претензий от автора анонимной публикации присутствуют высокие цены на бензин, дорогостоящие, но некачественные продукты питания, взяточничество в больницах и необходимость сдавать деньги на ремонт школы, которую никак не может отремонтировать государство. При всем этом отмечается, что бизнес жен-миллионерш чиновников процветает.Пользователи ресурса поддержали автора, жалуясь на состояние города. Однако одним из первых вопросов был про то, не посадили ли еще анонима за подобные слова.