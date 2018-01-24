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| | "Это мой сын?": Мать "синтолового качка" Терёшина шокирована его перевоплощением

"Это мой сын?": Мать "синтолового качка" Терёшина шокирована его перевоплощением

Вчера, 18:44
«Это мой сын?», - с этой фразы началась встреча Кирилла Терёшина со своей мамой Ириной Терёшиной в студии «Прямого эфира» на телеканале «Россия 1». «Синтоловый качок» из Пятигорска даже побоялся обнять свою мать, чтобы не «задавить» маму своими «руками-базуками».

"Это мой сын?": Мать "синтолового качка" Терёшина шокирована его перевоплощением

 

«Это тот случай, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не кололось», - дополнила Ирина Терёшина. Она считает это ненормальным поступком, а «синтолового качка» призывает остановиться и не колоть синтол себе в руки больше. Кирилл живёт самостоятельной жизнью в Москве. Все знакомые осудили поступок «рук-базук» Терёшина. Его руки регулярно краснеют, но сам Терёшин считает, что самостоятельно сможет выкачать в любой момент из своей кожи воспаление, которое привело к повышенной температуре.

В студии «Прямого эфира» с телеведущим Андреем Малаховым появились и другие звёзды России, которые изменили свою внешность ради популярности. Сам же «синтоловый качок» встретился со своим кумиром из Бразилии и даже он посоветовал Терёшину прекратить портить своё тело.
Вещий Олег
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