В Ростове водители маршруток заставляют людей бегать за транспортом

Жители Ростова-на-Дону в соцсетях жалуются на водителей общественного транспорта, которые не останавливаются у остановок. Пассажирам приходиться бежать за маршруткой, если не получилось угадать место его остановки.

В социальных сетях жители Ростова-на-Дону жалуются, что водители маршруток не останавливаются у остановок. Неоднократно имели место случаи, когда людям приходилось бежать вслед за общественным транспортом, если угадать место его остановки не получилось.По словам ростовчан, водители не просто проезжают мимо пустых остановок, но и не останавливаются у тех, где в ожидании транспорта стоят замёрзшие люди. Учитывая значительное похолодание и снегопад со шквальным ветром, подобный произвол со стороны водителей вызывает негодование со стороны жителей города.Ранее сообщалось о том, что в Ростов-на-Дону из Сочи с опозданием на 12 часов прибыл пассажирский самолет. Из-за непогоды ему приходилось вынужденную посадку в Краснодаре.