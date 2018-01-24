Ржавое золото: зачем России украинский

Мнения

Ржавое золото: зачем России украинский "военный хлам" в Крыму

Оставленная в Крыму в 2014 году техника ВМС Украины оказалась не нужна Киеву. Украина не изъявляет…

Раздражение, страх забвения и отказ: Ольгу Бузову унизили в самолете

От Редактора

Раздражение, страх забвения и отказ: Ольгу Бузову унизили в самолете

Отдых звезды был испорчен.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Финалистке «Мисс Италия» начали угрожать после дефиле с младенцем

Финалистке «Мисс Италия» начали угрожать после дефиле с младенцем

Вчера, 18:15
Алессия Спаньюло стала первой участницей конкурса красоты «Мисс Итаоия», продефилировавшей вместе со своей шестимесячной дочерью, за что пользователи Сети пригрозили ей смертью.

 

Участнице «Мисс Италия» Алессие Спаньюло на очередном этапе конкурса не было с кем оставить ребенка, поскольку и ее партнер, сотрудник бумажной фабрики, и мать-медсестра были на работе. 24-летняя девушка не растерялась и решила взять шестимесячную дочь с собой. Прямо с ребенком в слинге участница вышла на подиум для дефиле в купальниках. Соответствующие фото Алессия разместила в личном микроблоге. Реакция пользователей на такой смелый ход молодой мамы последовала незамедлительно. Многие начали писать, что ей лучше оставаться домохозяйкой, а некоторые и вовсе отметили, что Алессия «заслуживает смерти».

Девушка столкнулась с такой агрессией впервые, и решила не отвечать обидчикам. Следует отметить, что Алессия прошла в финал конкурса.
Виктория Озерова
Новости по теме
Тамбовчанка вышла в финал национального конкурса красоты «Мисс Россия-2017»
Тамбовчанка вышла в финал национального конкурса красоты «Мисс Россия-2017»

Уже имеющая корону конкурса «Мисс Тамбовская область-2013» 20-летняя Вероника Емельянова смогла выйти в финал национального конкурса красоты «Мисс

В Багдаде состоялся первый за 43 года конкурс «Мисс Ирак»
В Багдаде состоялся первый за 43 года конкурс «Мисс Ирак»

В Багдаде состоялся конкурс красоты «Мисс Ирак», победительницей которого стала Шальма Абдельрахман. По данным портала RT, мероприятие было организовано

На конкурсе «Мисс Мира» не будет купальников
На конкурсе «Мисс Мира» не будет купальников

Организаторы решились на кардинальное изменение целей проведение конкурса красоты «Мисс Мира», первым шагом в этом направлении стал отказ от дефиле в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости