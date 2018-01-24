Финалистке «Мисс Италия» начали угрожать после дефиле с младенцем

Участнице «Мисс Италия» Алессие Спаньюло на очередном этапе конкурса не было с кем оставить ребенка, поскольку и ее партнер, сотрудник бумажной фабрики, и мать-медсестра были на работе. 24-летняя девушка не растерялась и решила взять шестимесячную дочь с собой. Прямо с ребенком в слинге участница вышла на подиум для дефиле в купальниках. Соответствующие фото Алессия разместила в личном микроблоге. Реакция пользователей на такой смелый ход молодой мамы последовала незамедлительно. Многие начали писать, что ей лучше оставаться домохозяйкой, а некоторые и вовсе отметили, что Алессия «заслуживает смерти».
Девушка столкнулась с такой агрессией впервые, и решила не отвечать обидчикам. Следует отметить, что Алессия прошла в финал конкурса.