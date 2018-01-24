Финалистке «Мисс Италия» начали угрожать после дефиле с младенцем

Алессия Спаньюло стала первой участницей конкурса красоты «Мисс Итаоия», продефилировавшей вместе со своей шестимесячной дочерью, за что пользователи Сети пригрозили ей смертью.

Виктория Озерова

Участнице «Мисс Италия» Алессие Спаньюло на очередном этапе конкурса не было с кем оставить ребенка, поскольку и ее партнер, сотрудник бумажной фабрики, и мать-медсестра были на работе. 24-летняя девушка не растерялась и решила взять шестимесячную дочь с собой. Прямо с ребенком в слинге участница вышла на подиум для дефиле в купальниках. Соответствующие фото Алессия разместила в личном микроблоге. Реакция пользователей на такой смелый ход молодой мамы последовала незамедлительно. Многие начали писать, что ей лучше оставаться домохозяйкой, а некоторые и вовсе отметили, что Алессия «заслуживает смерти».Девушка столкнулась с такой агрессией впервые, и решила не отвечать обидчикам. Следует отметить, что Алессия прошла в финал конкурса.