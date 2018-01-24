Обвинённый в изнасиловании Шурыгиной снова стал студентом

Обвинённый в изнасиловании Дианы Шурыгиной Сергей Семёнов смог восстановиться в своём университете. Во время тюремного заключения юноша смог получить уже два образования, и поэтому временное отсутствие занятий просто кажется ему каникулами.

Вещий Олег

На своей странице в социальной сети Instagram Семёнов акцентировал внимание на том, что восстановление в университете для него стало настоящей неожиданностью. На данный момент он находится под домашним арестом, и все поддерживающие его люди могут просто приезжать к нему домой. Его восстановили в ульяновском ГСХА имени П. А. Столыпина. Заниматься на стационаре ему не удастся из-за домашнего ареста, который подразумевает невозможность передвижения в радиусе 22 километров от места жительства.Павел Пятницкий, выступающий в качестве защитника Семёнова, рассказал пользователям соцсетей о том, что даже бедные люди хотят помочь обвинённому в изнасиловании Дианы Шурыгиной восстановиться в учёбе и отправляют ему деньги в качестве поддержки. По мнению фанатов Семёнова, он сможет теперь получить не просто высшее образование, но и новых друзей, которым сможет доверять, постепенно забывая про обвинения со стороны Дианы Шурыгиной.