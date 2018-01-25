Ржавое золото: зачем России украинский

Мнения

Ржавое золото: зачем России украинский "военный хлам" в Крыму

Оставленная в Крыму в 2014 году техника ВМС Украины оказалась не нужна Киеву. Украина не изъявляет…

Раздражение, страх забвения и отказ: Ольгу Бузову унизили в самолете

От Редактора

Раздражение, страх забвения и отказ: Ольгу Бузову унизили в самолете

Отдых звезды был испорчен.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | своим отношением к хозяину кот развеселил интернет

своим отношением к хозяину кот развеселил интернет

Сегодня, 02:30
В Сеть попало смешное фото рыжего кота, который проигнорировал своего хозяина. Владелец рыжего питомца тщетно пытался добиться внимания кота к своей персоне, а посему был вынужден искать выход из ситуации.

своим отношением к хозяину кот развеселил интернет

 

На снимке видно, как гордое животное высокомерно отвернулось от владельца. Камера запечатлела только затылок хвостатого позера и часть его внушительного торса. Однако и хозяин оказался не лыком шит. Он прикрепил к затылку кота игрушечные глаза. Получилось, что строптивый питомец все-таки удостоил хозяина взглядом.

В подписи владелец животного сообщил, что не смог заставить кота обратить на него внимания и решил импровизировать. Впрочем достойную позу несговорчивого мурлыки это все равно не испортило.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Минобороны России обнародовало снимки боевого рыжего и полосатого кота
Минобороны России обнародовало снимки боевого рыжего и полосатого кота

Министерство обороны России обнародовало несколько фото рыжего полосатого кота, который первым совершил на корабле Северного флота дальний поход к берегам

Для кота-любителя булок ищут хозяина в Петербурге
Для кота-любителя булок ищут хозяина в Петербурге

Небольшой приют в Петербурге ищет доброго хозяина для наглого рыжего кота по кличке Боря. Животное прославилось в Сети как похититель и страстный любитель

В Перми приставы арестовали кота за долги хозяина
В Перми приставы арестовали кота за долги хозяина

В Перми судебные приставы решили арестовать кота, чей хозяин отказывается выплатить свои долги. Такая информация появилась на сайте Федеральной службы судебных

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости