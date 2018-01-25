своим отношением к хозяину кот развеселил интернет

В Сеть попало смешное фото рыжего кота, который проигнорировал своего хозяина. Владелец рыжего питомца тщетно пытался добиться внимания кота к своей персоне, а посему был вынужден искать выход из ситуации.

Дарья Светозарова

На снимке видно, как гордое животное высокомерно отвернулось от владельца. Камера запечатлела только затылок хвостатого позера и часть его внушительного торса. Однако и хозяин оказался не лыком шит. Он прикрепил к затылку кота игрушечные глаза. Получилось, что строптивый питомец все-таки удостоил хозяина взглядом.В подписи владелец животного сообщил, что не смог заставить кота обратить на него внимания и решил импровизировать. Впрочем достойную позу несговорчивого мурлыки это все равно не испортило.