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| | Забавный детский снимок рассмешил пользователей Интернета

Забавный детский снимок рассмешил пользователей Интернета

Сегодня, 15:27
В соцсетях появилось необычное детское фото, которое вызвало смех у пользователей. Изображением делится один из пользователей.

Забавный детский снимок рассмешил пользователей Интернета

 

В Reddit появился снимок детской фотографии фолловера, где запечатлен неприятный эпизод его жизни. На кадре заметно, как голова мальчика застряла между прутьями. Парень возмущен тем, что его родители не принялись сразу оказывать ему помощь, а вначале сфотографировали его, а после сохранили в рамке. После родители пострадавшего поведали, что первоначально собирались вытянуть его голову, но решили, что может получиться интересная фотография. По их словам, мальчик даже не плакал, но когда осознал свое сложнейшее положение, испугался и зарыдал.

Пост собрал огромное количество лайков. Комментаторы отмечают, что действия родителей можно понять, потому как «виновник торжества» может сколько угодно смотреть на эпизод со своего детства.
Никита Готский
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