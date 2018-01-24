Движение по трассе М-4 «Дон» парализовано из-за снегопада

По трассе М-4 «Дон»в районе города Шахты наблюдаются большие пробки. 24 января движение по дороге практически парализовано. Причина – обильные снегопады, которые длятся вот уже целые сутки.

Дарья Светозарова

Большегрузы, направляющиеся в сторону Москвы не могут двигаться достаточно быстро, чтобы освободить дорогу для остального транспорта.Данный участок автотрассы не является платным, поэтому ее никто не посыпал песком, снежные завалы также устраняются с большой задержкой. Водители фур возмущаются, что их машины буксуют, а шоферы легковых авто недовольны, что большегрузы мешают им двигаться дальше.Автомобилисты негодуют из-за того, что владельцы легковушек тоже платят налоги, но двигаться из-за нерадивых дальнобойщиков не могут. По словам некоторых из них, водители фур не сменили летнюю резину на зимнюю, вот и перегородили трассу. Региональное МЧС сообщило, что движение открыто в обоих направлениях, но продвижение пока идет недостаточно быстро.