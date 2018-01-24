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| | В Ростове выявлена вспышка опасной болезни

В Ростове выявлена вспышка опасной болезни

Сегодня, 14:33
В Ростове в одном из лицеев города было зафиксирована вспышка опасного заболевания - корь.

В Ростове выявлена вспышка опасной болезни

 

В лицее №45 в городе Ростов у сотрудницы было выявлено инфекционное заболевание корь. Дабы избежать массового заболевания, работа лицея была приостановлена, ведутся противоэпидемические мероприятия, осматриваются ученики и сотрудники учебного заведения. Было выяснено, что около 70 учеников не прошли прививку на корь, они не будут допущены к учебе до тех пор, пока не вакцинируются. Установлено, что за последние десятилетие очень участились вспышки кори в регионах России.

Напомним, что корь - это инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. При контакте с инфекционным заражаются все, кто ранее не был привит. Первые признаки болезни: рвота, высокая температура, сыпь по всему телу, судороги. Инкубационный период болезни длится в течении 7-21 дней.
Пелагея Лебединская
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