Россиянки рассказали, чем мужчины их бесят больше всего

Группа российских специалистов провели ряд социологических испытаний в попытке выяснить, какие черты мужского характера вызывают наибольшее беспокойство у россиянок.

Александр Вест

Согласно полученным результатам соцопросов, больше всего россиянок раздражает, когда их партнёры начинают рыться у них в телефонах, пытаясь найти материалы, или сведения, порочащие их верность. Об этом заявили сразу 29% опрошенных россиянок. Также женщинам в России не нравится, когда их партнёр принимает какие-либо решения, не посоветовавшись с ними. Таковых оказалось целых 25% среди всех опрошенных. Отметим, что различные советы по дому, которые мужчины дают своим возлюбленным вызывают беспокойство у 20% опрошенных россиянок.Добавим, также 20% женщин рассказали о том, что не переносят тотального контроля со стороны своих мужчин, которые следят за каждым их шагом, проявляя недоверие. 6% женщин пожаловались на то, что их партнёры постоянно пользуются без спросу их личными вещами.