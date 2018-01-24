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| | Россиянки рассказали, чем мужчины их бесят больше всего

Россиянки рассказали, чем мужчины их бесят больше всего

Сегодня, 14:05
Группа российских специалистов провели ряд социологических испытаний в попытке выяснить, какие черты мужского характера вызывают наибольшее беспокойство у россиянок.

Россиянки рассказали, чем мужчины их бесят больше всего

 

Согласно полученным результатам соцопросов, больше всего россиянок раздражает, когда их партнёры начинают рыться у них в телефонах, пытаясь найти материалы, или сведения, порочащие их верность. Об этом заявили сразу 29% опрошенных россиянок. Также женщинам в России не нравится, когда их партнёр принимает какие-либо решения, не посоветовавшись с ними. Таковых оказалось целых 25% среди всех опрошенных. Отметим, что различные советы по дому, которые мужчины дают своим возлюбленным вызывают беспокойство у 20% опрошенных россиянок.

Добавим, также 20% женщин рассказали о том, что не переносят тотального контроля со стороны своих мужчин, которые следят за каждым их шагом, проявляя недоверие. 6% женщин пожаловались на то, что их партнёры постоянно пользуются без спросу их личными вещами.
Александр Вест
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