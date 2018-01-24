В Госдуме предложили ввести льготы для путешествующей молодежи

Депутат Госдумы Наталья Кувшинова внесла предложение предоставить скидки молодым россиянам, путешествующим по родной стране. Парламентарий считает, что данное направление стать главным во всей отрасли. Инициативу уже поддержал Минкульт.

Виктория Озерова

В России в скором времени могут ввести скидки до 50 процентов для юных российских туристов. Наталья Кувшинова внесла в Госдуму соответствующее предложение. По ее убеждению, именно молодежный туризм нужно сделать приоритетом отрасли. Депутат внесла предложение предоставить молодым гражданам страны льготы на проживание и проезд. Также Кувшинова планирует создать планы путешествий для разных видов направления. Данные изменения, по ее предположению, станут новым шагом к принятию государственного проекта.Наталья Кувшинова планирует разработать данный закон в ходе весенней сессии. Инициативу депутата приняли Ростуризм и Минкульт.