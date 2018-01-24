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| | В Госдуме предложили ввести льготы для путешествующей молодежи

В Госдуме предложили ввести льготы для путешествующей молодежи

Сегодня, 13:53
Депутат Госдумы Наталья Кувшинова внесла предложение предоставить скидки молодым россиянам, путешествующим по родной стране. Парламентарий считает, что данное направление стать главным во всей отрасли. Инициативу уже поддержал Минкульт.

В Госдуме предложили ввести льготы для путешествующей молодежи

 

В России в скором времени могут ввести скидки до 50 процентов для юных российских туристов. Наталья Кувшинова внесла в Госдуму соответствующее предложение. По ее убеждению, именно молодежный туризм нужно сделать приоритетом отрасли. Депутат внесла предложение предоставить молодым гражданам страны льготы на проживание и проезд. Также Кувшинова планирует создать планы путешествий для разных видов направления. Данные изменения, по ее предположению, станут новым шагом к принятию государственного проекта.

Наталья Кувшинова планирует разработать данный закон в ходе весенней сессии. Инициативу депутата приняли Ростуризм и Минкульт.
Виктория Озерова
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