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| | Новый глава Госфильмофонда: Никаких революций не предвидится

Новый глава Госфильмофонда: Никаких революций не предвидится

Сегодня, 13:09
Вячеслав Тельнов, ранее являвшийся главой департамента кинематографии Министерства культуры России, ныне получил должность главы Госфильмофонда Российской Федерации. В интервью Вячеслав поведал о дальнейшей судьбе коллекции «Ленфильма» и многом другом.

Новый глава Госфильмофонда: Никаких революций не предвидится

 

На вопрос о том, какие чувства вызывает у Тельнова становление новым главой Госфильмофонда, Вячеслав заявил, что он весьма скучает по своей прежней работе, которая происходила в Министерстве культуры, так как он провёл там целых семь лет. Вячеслав отметил, что в данный момент в его жизни настала некая перезагрузка. Также Тельнов прокомментировал будущие творческие встречи в «Иллюзионе», добавив, что помимо Жерара Депардье российское ведомство планирует найти ещё множество интересных людей для сотрудничества.

Также Вячеслав Тельнов заявил, что коллекция «Союзмультфильма» принадлежит Госфильмофонду лишь в рамках интернет-прав, а коллекция «Ленфильма» частично передана во владение многих лицензиатов, а по мере освобождения подобных прав вся коллекция будет передана «Ленфильму».
Александр Вест
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