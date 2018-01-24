Новый глава Госфильмофонда: Никаких революций не предвидится

Вячеслав Тельнов, ранее являвшийся главой департамента кинематографии Министерства культуры России, ныне получил должность главы Госфильмофонда Российской Федерации. В интервью Вячеслав поведал о дальнейшей судьбе коллекции «Ленфильма» и многом другом.

Александр Вест

На вопрос о том, какие чувства вызывает у Тельнова становление новым главой Госфильмофонда, Вячеслав заявил, что он весьма скучает по своей прежней работе, которая происходила в Министерстве культуры, так как он провёл там целых семь лет. Вячеслав отметил, что в данный момент в его жизни настала некая перезагрузка. Также Тельнов прокомментировал будущие творческие встречи в «Иллюзионе», добавив, что помимо Жерара Депардье российское ведомство планирует найти ещё множество интересных людей для сотрудничества.Также Вячеслав Тельнов заявил, что коллекция «Союзмультфильма» принадлежит Госфильмофонду лишь в рамках интернет-прав, а коллекция «Ленфильма» частично передана во владение многих лицензиатов, а по мере освобождения подобных прав вся коллекция будет передана «Ленфильму».