Пользователи обсуждают ролик с раздеванием девушки-врача

В Сети появился видеоролик, где девушка, одетая в белый халат врача, раздевается на камеру. Предполагается, инцидент произошел в медицинском учреждении.

Никита Готский

Как вскоре стало известно, под халатом девушка скрывает наряд манекенщицы, а не собственную оголенность. Автор ролика в подписи заявил, что если потенциальный «эскулап» не готов стать неким сверхчеловеком и сделать все в своих силах ради здоровья людей, то ему нечего делать в сфере медицины.Видеозапись вызвала разные комментарии среди пользователей мировой «паутинки». Одни назвали происходящее в клипе «позорищем», так как, по их мнению, врач не должен выглядеть так аморально. Другие утверждают, что медик обязан иметь здоровый цинизм в собственной работе. Третьи отметили, что в действиях девушки в халате нет ничего негативного, а то, что она делает в действительности круто смотрится.