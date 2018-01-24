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| | Пользователи обсуждают ролик с раздеванием девушки-врача

Пользователи обсуждают ролик с раздеванием девушки-врача

Сегодня, 11:56
В Сети появился видеоролик, где девушка, одетая в белый халат врача, раздевается на камеру. Предполагается, инцидент произошел в медицинском учреждении.

Пользователи обсуждают ролик с раздеванием девушки-врача

 

Как вскоре стало известно, под халатом девушка скрывает наряд манекенщицы, а не собственную оголенность. Автор ролика в подписи заявил, что если потенциальный «эскулап» не готов стать неким сверхчеловеком и сделать все в своих силах ради здоровья людей, то ему нечего делать в сфере медицины.

Видеозапись вызвала разные комментарии среди пользователей мировой «паутинки». Одни назвали происходящее в клипе «позорищем», так как, по их мнению, врач не должен выглядеть так аморально. Другие утверждают, что медик обязан иметь здоровый цинизм в собственной работе. Третьи отметили, что в действиях девушки в халате нет ничего негативного, а то, что она делает в действительности круто смотрится.
Никита Готский
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