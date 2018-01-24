В Москве в 11 местах можно сделать селфи с виртуальным Ломоносовым

Уже 24, а также 25 января все желающие получить селфи с выдающимся отечественным учёным-естествоиспытателем Михаилом Ломоносовым смогут посетить одно из 11 мест, где их будет ждать виртуальная трёхмерная копия учёного.

Информация о проведении публичных селфи-акций в Москве была обнародована на официальном сайте столичной мэрии. Отметим, что все 11 мест, где можно будет сделать селфи-снимок с выдающимся учёным, расположены на различных улицах столицы, а также в скверах и парках. Заметим, что для получения снимка с виртуальной трёхмерной копией Михаила Ломоносова необходимо установить специальное приложение под названием Histars на свой смартфон.

Александр Вест

Сергей Шакрыл, являющийся официальным руководителем данного проекта, заявил о том, что площадки с трёхмерными копиями выдающихся исторических деятелей размещаются в тех городах, которые каким-либо образом связаны с их жизнью, или профессиональной деятельностью.