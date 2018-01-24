Чтобы не приглашать Трампа, принц Гарри не пригласит на свадьбу и Обаму

Официальные представители королевского семейства пояснили, что президент Соединенных Штатов Америки не будет приглашён на церемонию бракосочетания Меган Маркл и принца Гарри из-за того, что мероприятие нельзя причислить к ряду государственных. Сам принц Гарри и его невеста Меган заявили о том, что на своей свадьбе они хотят видеть лишь близких друзей и родственников. Напомним, на вопрос журналистов о том, будет ли присутствовать на свадьбе Барак Обама, принц Гарри уклонился от ответа, пояснив, что список приглашённых гостей находится ещё в процессе составления.
Также отметим, что у Барака Обамы и принца Гарри сложились довольно дружественные отношения. Бывший президент США и принц не раз появлялись в обществе друг друга на публичных мероприятиях, а также совместно проводили досуг.