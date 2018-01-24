Чтобы не приглашать Трампа, принц Гарри не пригласит на свадьбу и Обаму

Ряду западных СМИ стало известно о том, что принц Гарри не намерен приглашать американского лидера Дональда Трампа на свою свадьбу с актрисой Меган Маркл. Чтобы не «обижать» Трампа Барак Обама также будет лишён приглашения на королевскую свадьбу.

Александр Вест

Официальные представители королевского семейства пояснили, что президент Соединенных Штатов Америки не будет приглашён на церемонию бракосочетания Меган Маркл и принца Гарри из-за того, что мероприятие нельзя причислить к ряду государственных. Сам принц Гарри и его невеста Меган заявили о том, что на своей свадьбе они хотят видеть лишь близких друзей и родственников. Напомним, на вопрос журналистов о том, будет ли присутствовать на свадьбе Барак Обама, принц Гарри уклонился от ответа, пояснив, что список приглашённых гостей находится ещё в процессе составления.Также отметим, что у Барака Обамы и принца Гарри сложились довольно дружественные отношения. Бывший президент США и принц не раз появлялись в обществе друг друга на публичных мероприятиях, а также совместно проводили досуг.