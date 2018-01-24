Физрук из Екатеринбурга стал звездой мужского стриптиз-шоу

Житель Екатеринбурга Олег изначально работал учителем физкультуры в школе. Спустя время, однако, он получил довольно нестандартное приглашение на работу в стриптиз шоу. На это он согласился, однако, практически сразу.

Изначально, мужчина работал в сельской школе, однако позже его пригласили в качестве преподавателя в одну из элитных школ Мальты, где обучение проходили дети политиков и знаменитостей шоу-бизнеса.

Там он отработал около года после чего решил вернуться в Россию. Уже на родине он увлекся мужским фитнесом, имея огромное желание принимать участие в соревнованиях. Вот там-то на одном из выступлений, ему и предложили новую форму заработка на жизнь, благодаря работе в стриптиз-шоу. Олег тут же согласился, ведь, как признается он сам, заработок был крайне высок.

Всего за час работы он иногда мог выручать месячную зарплату учителя. Теперь он выступает в шоу под псевдонимом «Горячий Олегас». Для шоу он разработал собственную эротическую программу, в которой объединил элементы пластики, хореографии и гимнастики. Его шоу чрезвычайно популярно на Урале. Теперь в Olegas Show работает несколько человек и возвращаться на прежнее место работы мужчина не намерен.

Николай Офицеров