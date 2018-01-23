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| | В СМИ рассказали о технических преимуществах добровольцев «ЧВК Вагнера»

В СМИ рассказали о технических преимуществах добровольцев «ЧВК Вагнера»

Вчера, 21:00

На сегодняшний день большая часть территории Сирии уже полностью зачищена от террористических группировок. Военные обозреватели и аналитики связывают успешное освобождение населенных пунктов САР с деятельностью т.н. «ЧВК Вагнера». О значительном влиянии российских добровольцев на ход всего сирийского конфликта пишут как в ряде СМИ, так и в социальных сетях. Особое внимание аналитики и пользователи Интернета обращают на современное техническое оснащение бойцов.

Военный эксперт Александр Гольц, комментируя улучшившуюся обстановку в Сирии, отмечает, что т.н. «вагнеровцы» приняли участие в самых значимых сражениях, сыграв в каждом из них «решающую роль». Добровольцы прошли от Пальмиры до берегов реки Евфрат, уничтожая ключевые позиции боевиков и освобождая целые города и поселения. Бойцы т.н. «ЧВК Вагнера» фактически обеспечили коренной перелом всей антитеррористической наземной операции.

Схожей позиции придерживается и корреспондент информационного агентства «Мангазея», который обращает внимание на профессионализм российских добровольцев:

 

Во многом успех добровольцев т.н. «ЧВК Вагнера» журналисты и военные аналитики объясняют высоким уровнем вооружения. Наличие передовой техники позволило бойцам выполнять самые сложные наступательные операции и эффективно отражать удары террористов. Как пишут в различных СМИ, т.н. «ЧВК Вагнера» имеет в своем арсенале как специальную тяжелую технику (танки Т-72, БТР-80, 122-миллиметровые гаубицы Д-30, установки «Град»), так и лучшее стрелковое оружие (от АК-74 до ПКП «Печенегов»).

 

Пользователи популярных социальных сетей также обращают внимание на мощное оснащение «вагнеровцев», которое позволило им стать ведущей силой в ходе всего антитеррористического противостояния.

 

 

 

Разрозненные террористические группировки все еще пытаются получить контроль над мелкими населенными пунктами. Но, по информации военных источников, добровольцы т.н. «ЧВК Вагнера» успешно предугадывают атаки противника благодаря высоким навыкам разведки. Передовая военная техника «вагнеровцев» также позволяет предотвратить захват крупных территорий и стратегически значимых объектов.


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