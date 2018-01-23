В Индонезии появился минотавр

Теленок без передних ног, научившийся ходить как человек, стал героем Сети. «Минотавр» проживает в Индонезии.

Виктория Озерова

На видеохостинге YouTube появилось новое видео о забавном животном. На кадрах по индонезийскому селу прогуливается теленок-мутант. Животное не очень уверенно держится на двух ногах, но все же не падает. Пользователи принялись жалеть бедного теленка. Некоторые предположили, что животное мучается, а не живет, и предложили его пристрелить. Другие были более милостивы и посоветовали ему сделать протез. Некоторые отметили, что животное очень похоже на мифического героя минотавра – человека с головой быка.Следует отметить, что подобные аномалии случаются довольно часто. В Иркутской области родилась корова с двумя лишними ногами с левого боку.