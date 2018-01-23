Большие брови и широкие скулы: Ученые показали девушку-подростка в возрасте 9 тысяч лет

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Большие брови и широкие скулы: Ученые показали девушку-подростка в возрасте 9 тысяч лет

Древние женщины были больше похожи на мужчин.

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| | В Индонезии появился минотавр

В Индонезии появился минотавр

Вчера, 18:46
Теленок без передних ног, научившийся ходить как человек, стал героем Сети. «Минотавр» проживает в Индонезии.

В Индонезии появился минотавр

 

На видеохостинге YouTube появилось новое видео о забавном животном. На кадрах по индонезийскому селу прогуливается теленок-мутант. Животное не очень уверенно держится на двух ногах, но все же не падает. Пользователи принялись жалеть бедного теленка. Некоторые предположили, что животное мучается, а не живет, и предложили его пристрелить. Другие были более милостивы и посоветовали ему сделать протез. Некоторые отметили, что животное очень похоже на мифического героя минотавра – человека с головой быка.

 

Следует отметить, что подобные аномалии случаются довольно часто. В Иркутской области родилась корова с двумя лишними ногами с левого боку.
Виктория Озерова
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