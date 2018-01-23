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| | Закупленные Кличко новые «европейские» трамваи сделали в России

Закупленные Кличко новые «европейские» трамваи сделали в России

Вчера, 17:46
Градоначальник Киева Виталий Кличко закупил в Польше 50 трамваев, но на самом деле вагоны являются российскими. Контракт подписан с компанией Pesa. Информацию об этом сообщает писатель Захар Прилепин.

Закупленные Кличко новые «европейские» трамваи сделали в России

 

Русский публицист обратил внимание на материал, размещенный в группе «Транспорт Киева». Там рассказывается о сделке между мэрией столицы Украины и польским предприятием. Компания предложила Кличко 50 трамваев по льготной цене. Градоначальник обрадовался выгодной сделке и рассказывала горожанам о том, что скоро в Киеве появятся передовые европейские вагоны. По словам Прилепина, Кличко просто обманули. Под красивыми словами пряталась бракованная продукция, от которой избавились за ненадобностью.

Приобретенные Киевом трамваи являются изделиями польско-российского предприятия. На самом деле их выпустили на Уральском вагонном заводе. Более того, 50 трамваев оказались с дефектами. Именно этот товар отправили в Киев по сниженной стоимости. Украина, признавшая РФ страной-агрессором, приобрела российскую продукцию и преподносит ее под видом европейской.
Домбровский Сергей
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