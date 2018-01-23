Большинство жителей Петербурга планируют работать после пенсии

Пенсия в РФ уже давно является предметом бурных обсуждений, но несмотря на определенное ее повышение, граждане все также не могут положиться на эти выплаты, ведь, согласно последнему исследованию, большая часть жителей Санкт-Петербурга после пенсии планирует продолжить работать.

Большинство горожан, как говорится в результатах исследования, заявили, что считают работу одним из главных условий жизни. Лишь 0,4% считают, что им не нужно зарабатывать себе деньги на жизнь. При этом, приблизительно каждый третий житель Санкт-Петербурга отметил, что если бы у него появилась возможно не работать, то он бы тотчас отправился путешествовать по миру.

Приблизительно 27% граждан согласны потратить освободившееся время на любимое дело и хобби, еще 17% хотели бы полностью посвятить себя творчеству. Тех, кто планирует ничем не заниматься среди опрошенных крайне мало - лишь 3%.

При этом, своим основным источником дохода, пенсию, согласились назвать около 18,5% жителей Санкт-Петербурга. Около 7% отмечают, что обладают и иными источниками, а около 4,4% опрошенных согласились оценить свою пенсию, как «небольшое подспорье».

Николай Офицеров