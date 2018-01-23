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| | В Краснодаре пенсионеры штурмуют штаб Навального

В Краснодаре пенсионеры штурмуют штаб Навального

Вчера, 16:51
В одном из каналов в мессенджере Telegram сторонники известного российского политического деятеля Алексея Навального сообщили о том, что в Краснодаре в 20 раз пенсионеры, являющихся членами «отряда Путина», стремились осуществить штурм его предвыборного штаба.

В Краснодаре пенсионеры штурмуют штаб Навального

 

По сообщению сторонников Навального, данная попытка штурма предвыборного штаба, расположенного в Краснодаре, стала юбилейной, то есть 20-й. Отметим, ранее во многих средствах массовой информации освещались действия пенсионеров, называющих себя «Отряды Путина». Ранее журналисты сообщали о хулиганской деятельности таких отрядов, которые устраивали беспорядки вне штабов Алексея Навального, не имея попытки проникнуть внутрь. Отметим, в одном из таких случаев пенсионеры заколотили с помощью гвоздей и досок вход в один из предвыборных штабов Алексея.

В Краснодаре пенсионеры штурмуют штаб Навального

 

Также пенсионеры из «Отрядов Путина» не раз устраивали агитационные массовые шествия с целью активистской деятельности, направленной против известного оппозиционера Алексея Навального.
Александр Вест
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