В Краснодаре пенсионеры штурмуют штаб Навального

По сообщению сторонников Навального, данная попытка штурма предвыборного штаба, расположенного в Краснодаре, стала юбилейной, то есть 20-й. Отметим, ранее во многих средствах массовой информации освещались действия пенсионеров, называющих себя «Отряды Путина». Ранее журналисты сообщали о хулиганской деятельности таких отрядов, которые устраивали беспорядки вне штабов Алексея Навального, не имея попытки проникнуть внутрь. Отметим, в одном из таких случаев пенсионеры заколотили с помощью гвоздей и досок вход в один из предвыборных штабов Алексея.
Также пенсионеры из «Отрядов Путина» не раз устраивали агитационные массовые шествия с целью активистской деятельности, направленной против известного оппозиционера Алексея Навального.