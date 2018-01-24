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| | Стриптизерши из Читы сняли провокационный клип в поддержку курсантов

Стриптизерши из Читы сняли провокационный клип в поддержку курсантов

Сегодня, 01:30
Курсанты из Ульяновского института гражданской авиации, когда снимали свою пародию на ролик Satisfaction даже не догадывались, какой резонанс он вызовет в России. В особенности, эффект сработал, когда в сети появилась информация о том, что молодых людей за смелое видео отчислили. С тех пор аналогичных видео в поддержку ребят появилось уже крайне много. Одним из последних стал снятый читинскими стриптизершами ролик.
 

Стриптизерши из Читы сняли провокационный клип в поддержку курсантов

 

Стриптизерши решили повторить всю суть постановки курсантов, лишь немного изменив ее, исходя из особенностей профессии. Стоит напомнить, что 16 января в сети вирусным стал ролик-пародия на клип диджея Бенни Бенасси Satisfaction, в котором курсанты летного института решили повторить движения полуголых девиц в оригинальном клипе.
 
Помимо этого, они спародировали и их «наряды», если практически полное отсутствие одежды так можно назвать. Ролик в результате направили на проверку в Генпрокуратуру, а самих ребят отчислили. За это время ролики в поддержку курсантов успели снять спасатели, медики, пенсионерки и прочие неравнодушные.
 
Изначально флешмоб был начат воспитанниками прочих учебных учреждений. Естественно не обошлось и без профессионалов. Пользователи уже давно задавались вопросом о том, как скоро данный ролик снимут также и стриптизерши, чьими умениями можно насладиться в ролике выше.

Николай Офицеров
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