Стриптизерши из Читы сняли провокационный клип в поддержку курсантов

Курсанты из Ульяновского института гражданской авиации, когда снимали свою пародию на ролик Satisfaction даже не догадывались, какой резонанс он вызовет в России. В особенности, эффект сработал, когда в сети появилась информация о том, что молодых людей за смелое видео отчислили. С тех пор аналогичных видео в поддержку ребят появилось уже крайне много. Одним из последних стал снятый читинскими стриптизершами ролик.

Стриптизерши решили повторить всю суть постановки курсантов, лишь немного изменив ее, исходя из особенностей профессии. Стоит напомнить, что 16 января в сети вирусным стал ролик-пародия на клип диджея Бенни Бенасси Satisfaction, в котором курсанты летного института решили повторить движения полуголых девиц в оригинальном клипе.

Помимо этого, они спародировали и их «наряды», если практически полное отсутствие одежды так можно назвать. Ролик в результате направили на проверку в Генпрокуратуру, а самих ребят отчислили. За это время ролики в поддержку курсантов успели снять спасатели, медики, пенсионерки и прочие неравнодушные.

Изначально флешмоб был начат воспитанниками прочих учебных учреждений. Естественно не обошлось и без профессионалов. Пользователи уже давно задавались вопросом о том, как скоро данный ролик снимут также и стриптизерши, чьими умениями можно насладиться в ролике выше.

Николай Офицеров