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| | Беременная женщина чудом выжила после выстрела из арбалета

Беременная женщина чудом выжила после выстрела из арбалета

Вчера, 16:32
Шокирующий случай произошел в Англии на территории графства Йоркшир. На семейную пару неожиданно напал сумасшедший сосед с арбалетом. После расстрела выжить удалось лишь беременной женщине.

Беременная женщина чудом выжила после выстрела из арбалета

 

В Саутберне на востоке Йоркшира сумасшедший 55-летний сосед ворвался в дом семейной пары, где проживали беременная 27-летняя женщина и её 30-летний супруг. Женщина утверждает, что преступник незаметно залез в их дом и спрятался в спальне, а после чего напал на мужчину и убил его выстрелом из арбалета. Далее сумасшедший сосед выстрелил из арбалета в беременную женщину, однако нанес только рваные раны на лице и шее, после чего сбежал.

Три дня потребовалось полицейским, чтобы найти преступника. Соседа-преступника обнаружили в стенах собственного дома, который скончался от передозировки наркотическими препаратами.
Светлана Славянская
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