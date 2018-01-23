Беременная женщина чудом выжила после выстрела из арбалета

Шокирующий случай произошел в Англии на территории графства Йоркшир. На семейную пару неожиданно напал сумасшедший сосед с арбалетом. После расстрела выжить удалось лишь беременной женщине.

Светлана Славянская

В Саутберне на востоке Йоркшира сумасшедший 55-летний сосед ворвался в дом семейной пары, где проживали беременная 27-летняя женщина и её 30-летний супруг. Женщина утверждает, что преступник незаметно залез в их дом и спрятался в спальне, а после чего напал на мужчину и убил его выстрелом из арбалета. Далее сумасшедший сосед выстрелил из арбалета в беременную женщину, однако нанес только рваные раны на лице и шее, после чего сбежал.Три дня потребовалось полицейским, чтобы найти преступника. Соседа-преступника обнаружили в стенах собственного дома, который скончался от передозировки наркотическими препаратами.