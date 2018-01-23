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| | В Ростове по маршруту №3 ездит автобус со скотчем вместо стекла

В Ростове по маршруту №3 ездит автобус со скотчем вместо стекла

Вчера, 16:28
Довольно интересные кадры появились на просторах социальных сетей. Пользователи поделились снимками ростовского автобуса, который перевозит пассажиров со скотчем вместо стекла. Водитель, по всей видимости, решил не проводить ремонт разбитого окна своего транспортного средства и попросту заклеил окна.
 

В Ростове по маршруту №3 ездит автобус со скотчем вместо стекла

 

Пассажиры признаются, что в автобусе даже холоднее, чем на улице. Свою холодную поездку решил на камеру смартфона снять один из них. Очевидцы признаются, что такое уникальное окно можно увидеть в автобусе номер 3 «Главный железнодорожный вокзал - Лесничество». В материале, намотанном вместо стекла также можно увидеть большое количество дырок, которые способствуют пропусканию холода в салон.
 
Причем, это уже далеко не единичный случай, когда в общественном транспорте Ростова отсутствуют окна. Пассажиры пишут, что мэрия обещала к Чемпионату мира 2018 хорошие автобусы с кондиционерами, но не может заняться даже ремонтом существующих.

Николай Офицеров
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