В Ростове по маршруту №3 ездит автобус со скотчем вместо стекла

В Ростове по маршруту №3 ездит автобус со скотчем вместо стеклаВчера, 16:28
«Драный» автобус выложил в сеть один из жителей Ростова-на-Дону. Молодой человек, обращаясь к пользователям сети, спросил, «заменят ли это убожество хотя бы к
Один из разработчиков и основателей всемирно популярной социальной сети Facebook Марк Цукерберг, чтобы обезопасить себя от взлома со стороны хакеров, заклеил
В Первомайском районе Ростова пассажирам рейсового автобуса пришлось пережить настоящий шок. Выяснилось, что их попутчиком стал мужчина в возрасте 29 лет,