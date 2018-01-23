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| | Имя "Ксения Собчак" стало самым популярным для проституток в России

Имя "Ксения Собчак" стало самым популярным для проституток в России

Вчера, 15:37
Довольно необычное социальное исследование было проведено в России. Экспертам удалось выяснить, что граждане предпочитают сохранять номера телефонов работниц экскорт-служб и проституок под псевдонимом «Ксения Собчак». Таким образом, имя телеведущей было выбрано, как наиболее популярное для маскировки номеров девушек по вызову.
 

Имя "Ксения Собчак" стало самым популярным для проституток в России

 

Соответствующий вывод был сделан аналитиками приложениями NumBuster, которые поделились результатами с отечественной прессой. Анализ анонимных пользовательских данных приложения показал, что более чем три тысячи номеров в российских телефонах подписаны именами Ксения Собчак и его различными вариациями, однако на поверку оказалось, что 77% этих номеров принадлежат представительницам древнейшей профессии, эскортницам и службам для секс-знакомств.
 
Наиболее часто девушек записывают не именем, а дополняют каким-то комментариями. В сервисе отмечают, что знакомые самой телеведущей ее имя записывают полностью без каких-либо сокращений и дополнительных надписей.
 
Приложение Numbuster хранит более 315 миллионов номеров по всему миру. Его пользователи анонимно обмениваются информацией о данных владельцев номеров, а сам сервис анализирует информацию и обнаруживает подозрительную активность абонентов.

Николай Офицеров
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