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| | Ростовчане не могут найти работу из-за долгов

Ростовчане не могут найти работу из-за долгов

Сегодня, 14:43
В социальной сети «ВКонтакте» в одном из публичных сообществ Ростова-на-Дону появилось обсуждение темы, в которой ростовчане пожаловались на невозможность трудоустройства в связи с тем, что на них всё ещё числится долг по кредиту.

Ростовчане не могут найти работу из-за долгов

 

В публичном сообществе Ростова-на-Дону возникла горячая дискуссия относительно того, как устроиться на работу, если на человеке до сих пор висит долг. Обратившийся за советом ростовчанин уточнил, что он находится в замкнутом круге: на нём всё ещё числится кредит, который он не может погасить из-за того, что его не берут на работу из-за его задолженности. По словам ростовчанина, как только работодатель проверяет его подноготную на сайте судебных приставов, ему отказывают в должности, так как узнают о его долге.

Многие пользователи высказались в пользу неофициального трудоустройства. Однако, многие возмутились, заметив, что если бы работодатели отказывали в работе россиянам с непогашенным кредитом, то в России пол страны сидело бы без работы. Также в комментариях мужчине посоветовали поискать менее требовательных работодателей.
Александр Вест
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